FOTOD: Mustamäel Siili peatuses jäi 14-aastane tüdruk bussi tagant teele astudes auto alla

Täna pärast kella 14 jäi Tallinnas Sõpruse puiesteel Siili peatuses laps auto alla.

14-aastane tüdruk sai löögi sõiduautolt Audi, sai viga ning viidi lastehaiglasse. Tema vigastused ei ole eluohtlikud.

Õnnetus juhtus kesklinnast Mustamäe poole suunduvas sõidusuunas. Esialgse info kohaselt sai tüdruk autolt löögi teed ületades, kui astus bussi tagant punase tulega teele. Mis täpselt juhtus, selgitab uurimine, õnnetuse asjaolud on selgitamisel. Sõidukijuht oli kaine.

Alles esmaspäeval jäi samuti Siili peatuses auto alla kaks teismelist tüdrukut, kellest üks ületas teed punase fooritulega.

Politsei tuletab lapsevanematele meelde, et nad selgitaksid oma lastele liiklusega seotud ohte, eriti aga seda, et keelav foorituli tähendab, et üle tee minna on eluohtlik.