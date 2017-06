FOTOD | Mupo hoiatab: Pirita-Viimsi kandis liigub ohtlik inimesi ründav koer

Pirita-Merivälja-Viimsi kandist laekub teateid agressiivsest koerast, kes ründab ootamatult inimesi. Ohvriteks on olnud ka väiksed lapsed. Koera omanik on hetkel veel teadmata.

Viimane teade ja avaldus pildil oleva koera rünnakust laekus mupole täna. Vahejuhtum ise leidis aset jaanipäeval Väina-Viimsi tee ristmikul, kus koer ründas jalgrattasõidul olnud meest ja tema 6-aastast tütart.

"Jõudsime Meriväljal Väina ja Viimsi tee ristmikuni, kui märkasime suurt vabalt liikuvat koera, kes tuli meie poole. Jäime seisma, tulime jalgratastelt maha, jälgides samal ajal koera liikumist," kirjutab avalduse teinud kannatanu, väiketüdruku isa.

Edasi toimus kõik väga kiiresti – koer lähenes ja ründas. "Suutsin ennast paigutada koera ja lapse vahele nii, et rünnatuks osutusin õnneks mina. Kukkusin ja tegin valju häält, mille peale koer lasi lahti. Seejärel tõusin ja ratast meie vahele jättes, tõrjusin looma," kirjeldas mees olukorda.

Pirita-Viimsi kandis liigub inimesi ründav koer Foto: Mupo

Väidetavalt on sama koer rünnanud inimesi ka mujal lähikonnas, teiste seas väikest poissi Jussi õlletoa lähedal.

Mupo Pirita tugipunkti inspektor Anne Järve on hetkel piirkonnas koera otsingul. Järve sõnul on tegemist vägagi alarmeeriva olukorraga, sest mõlema juhtumi puhul on üheks osaliseks ka väike laps, kelle psüühikale jätab koerarünne sügava haava, mis ei pruugigi lõplikult paraneda.

Järve lisas, et koeraomanik ei pruugi teadagi, et tema koer on põhjustanud raskeid ründeid. „Koerad on erinevad, pole üldse välistatud, et kui koeraomanik koju tuleb, on lemmik kenasti kohal ja pai nägu ees. Niipea, kui omanik kodust lahkub, on ka peni väljas ja pahategusid tegemas. Selliseid juhtumeid on minu tööloleku ajal ette tulnud“.

Kui Te näete piltidel olevat koera, palun helistage Varjupaikade MTÜ Tallinna loomade varjupaika tel 5 141 431 või Tallinna mupo korrapidajale 14 140 (24/7).

Koera omanikul võtta koheselt ühendust mupo korrapidajaga tel 14410 või Pirita tugipunkti inspektori Anne Järvega tel 53007449.