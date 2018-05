FOTOD | MTA pidas kinni suures koguses narkootikume käidelnud mehe

Maksu- ja tolliameti (MTA) uurimisosakonna töötajad pidasid aprilli lõpus Tallinnas kinni mehe, kelle omandist leiti üle 1,5 kilogrammi amfetamiini, ligi 500 grammi kokaiini ja 70 grammi ecstasyt.

MTA uurimisosakonna narkotalituse juhi Raul Koppelmaa sõnul viitavad siiani kogutud tõendid, et kahtlustatav Janek võis suures koguses narkootilisi aineid omandada edasimüümise eesmärgil. „Nimelt leiti kahtlustatava kinnipidamisel tema valdusest ja seejärel tema elukoha läbiotsimisel erinevaid narkootilisi aineid kümnete tuhandete eurode väärtuses,“ ütles Koppelmaa. „Sellest võib järeldada, et tegemist ei ole n-ö tänavamüüjaga, vaid kellegagi, kes suutis varustada narkootikumidega tuhandeid inimesi,“ lisas Koppelmaa.

Riigiprokurör Vahur Verte selgitas, et Janek on varasemaltki õiguskaitseasutuste huvi all olnud. „Janek tabati käitlemast arvestatavat kogust narkootikume vaid poolteist aastat pärast vanglast vabanemist. See näitab prokuratuuri hinnangul ilmekalt, et varasematest karistustest pole ta õigeid järeldusi teinud ning seetõttu taotles prokuratuur ta vahistamist,“ lisas riigiprokurör Verte.

Harju maakohus nõustus prokuratuuri taotlusega ja võttis mehe vahi alla.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi maksu- ja tolliamet ning juhib riigiprokuratuur.