FOTOD | Möödasõit ja halb nähtavus põhjustas Järvamaal kahe auto kokkupõrke

Päeval kella 11.20 ajal juhtus Järvamaal Türi vallas Kurla külas liiklusõnnetus, kus sõitsid üksteisele otsa kõrvalteelt tulnud Ford ja peateel liikunud Lexus.

Fordi roolis olnud 37-aastane Mari ütles, et Imavere poolt tuli veoauto, mille juht hakkas Kabala poole pöörama ja tegi seda suure kaarega. Kuna ühtegi masinat vastu ei tulnud ja ristmikul töötas traktor, millega niideti muru, sõitis veokijuht tee keskele ja pööras siis paremale.

Kuigi Fordi juhtinud naine ütles, et ta nägi vasakult ehk Imavere poolt tulevad punast Lexust, arvas ta, et see auto on ohutus kauguses. Naine hakkas veoki varjus pöörama peateele sooviga sõita vasakule ehk Imavere poole. Samal ajal tegi aga Viljandi poole sõitnud 57-aastane Helve kõrvalteele pööravast veokist möödasõitu.

Kokkupõrke tagajärjel paiskus Lexus teelt välja põllule, Ford jäi ristmikule. Lexuses oli vaid juht, ta viidi tervisekontrolliks haiglasse. Fordis oli kaks täiskasvanut ja kolm last, keegi vigastada ei saanud.