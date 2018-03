FOTOD | „Mingit haisu ei olnud. Oli vaid seletamatult halb olla. Ja siis kukkus Jekaterina kokku.”

„Me palusime, et päästjad avaks Igori korteri ukse, kuid meile öeldi, et neil pole selleks õigusi,” räägivad Oksana ja Tatjana, kes elavad Kohtla-Järvel majas, kust eile leiti kaks ilmselt gaasilekke tõttu hukkunud inimest. Üks inimene võitleb haiglas oma elu eest, tervisekahjustusi sai veel mitu majaelanikku, nende seas 20-aastane Jekaterina ja 22-aastane Ilja.

Lehola tänava majas on korterites gaasiboilerid ja ilmselt pärines lekkinud gaas ühest neist boileritest. Liigse gaasi tuvastasid päästjad maja neljast korterist. Kõige tõenäolisemalt oli kurja juureks boiler esimese korruse korteris, kust leiti kaks surnukeha ja väga raskes seisus korteriperemees Igor.

Päästjad avasid korteri ukse alles õhtul, kuigi naabrid usuvad, et kolm inimest olid korteris ka hommikul, kui päästjad majas käisid, aga sellest korterist keegi uksele ei tulnud. Kaks hukkunut olid korteriperemehele külla tulnud juba eelmisel õhtul.

„Igori korteri akendel olid kardinad ees, kuigi ta muidu lükkab need hommikuti alati eest ära,” ütles venekeelsele Delfile üks naabritest. „Miks ometi ei võinud päästjad avada Igori ust varem?! Ma lihtsalt ei mõista seda.” Samas ei teadnud keegi päästjatele kinnitada, et korteris keegi on.

Korter avati lõpuks alles siis, kui saabus korteriperemehe poeg.

„Ma olin ise suvilas, aga mu tütar oli sel ööl kahe sõbraga meie kodus. Ma helistasin tütrele hommikul kell 10, ja õnneks ta kuulis seda ja suutis vastata. Ka tema sõbrad tundsid end väga nõrgalt. Mu lapsel oli kogu päeva tugev peavalu,” rääkis Oksana.

Oksana meenutab, et 15 aastat tagasi lülitati nende kortermajas soe vesi võlgade tõttu välja ja seejärel tuli elanikel uus lahendus leida. 11 korteris pandi üles gaasiboilerid, ühes korteris otsustati elektriboileri kasuks. Seni pole majas gaasiga mingeid probleeme esinenud ja alles hiljuti paigaldati vastavalt seadusele ka vingugaasiandurid. Kuid ühe erandiga – andurit ei paigaldanud korteriperemees, kus nüüd õnnetus juhtus.

Täna lasti haiglast välja majas elavad 20-aastane Jekaterina ja tema 22-aastane abikaasa Ilja, kes elavad korteris, mis jääb Igori korteri kohale. Noored ärkasid eile hommikul tugeva peavaluga, kuid õnneks taipasid kohe akna avada. Kuid kui naine dušši alla läks, kukkus ta seal kokku. Mõlemal noorel inimesel tuvastati raske mürgitus.

„Mitte mingit haisu ei olnud,” rääkis Ilja venekeelsele Delfile. „Kõik oli täiesti tavaline, kuid oli seletamatult halb enesetunne.”

Täna kontrollisid päästjad maja korterite vingugaasisisaldust juba viiendat korda kahe päeva jooksul. Tase oli täiesti normis.