FOTOD | Marsruudilt eksinud linnaliinibuss tagurdas vastu puud

Täna varahommikul juhtus Pärnus õnnetus linnaliinibussiga, mis eksis marsruudilt ning ümber pöörates tagurdas vastu puud.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Kristi Raidla sõnul sai politsei täna varahommikul kell 5.30 teate, et Pärnus Suur-Sepa tänaval tagurdas linnaliinibuss Mercedes-Benz vastu puud, mille tagajärjel purunes bussi tagaklaas.

Bussis viibinud lugeja kinnitas, et buss sõitma ranna äärest, aga keeras hoopis turu juurest alla. "Avastades, et on vale koha peal, hakkas juht tagurdama, kuniks kostus valjult "joppenpuhh" ja klaasiklirin," kirjeldas bussis viibinu.

Bussireisijad õnnetuses viga ei saanud.

Kohale saabunud politsei fikseeris olukorra ja tuvastas, et bussijuht oli kaine. Juht pöördus olukorra lahendamiseks oma tööandja poole.