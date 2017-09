FOTOD | Maardus toimunud kortermaja põlengul sai kannatada seitse inimest, neist kolm last

Täna õhtul põles Maardus viiekorruselise ühiselamutüüpi maja koridoris sinna ladustatud olmeprügi, millest tekkinud suits täitis hoone viimased kaks korrust. Päästjad tõid majast välja 11 inimest, neist seitse viidi tervisekontrolliks haiglasse.

"Täna õhtul kell 18.31 tuli häirekeskusesse teade, et Maardus Kallasmaa tänaval on kortermajas põleng," teatas Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Annika Koppel.

Samast majast hädaabinumbrile helistanute sõnul olid viiekorruselise kortermaja korruste koridorid suitsu täis ja suits tungis juba ka korteritesse. Majast mööda sõitnud inimese sõnul oli näha ka aknast leeke välja tulemas. Ühel aknal märkasid möödujad väikeseid lapsi, kes nutsid ning hüüdsid appi.

Päästjad kiirustasid sündmuskohale, asusid tihedas suitsus põlengukohta otsima ning inimesi hoonest välja aitama. Kell 18.52ks oli põlengukoht leitud ning tulele piir pandud. Tulekahju oli ühiselamutüüpi majas, kus viienda korruse koridoris põles sinna ladustatud olmeprügi. Suitsuga olid täitunud hoone viimased kaks korrust.

Päästjad kontrollisid üle maja viienda korruse korterid, juhatasid neis viibinud inimesed majast välja, et kiirabi saaks nad üle vaadata. Seitse inimest, neist kolm last ning neli täiskasvanut viis kiirabi tervisekontrolliks haiglasse. Ülejäänud neli majast välja toodud inimest vaatas kiirabi kohapeal üle, neid haiglasse viia ei olnud tarvis. Ka neljanda ja kolmanda korruse korterid vaatasid päästjad üle, veendumaks, et neis viibivate inimestega on kõik korras.

20.18ks olid päästetööd lõpetatud. Ruumide tuulutamine kestab siiani. Maja viies korrus sai kuumusest ja suitsust tingitud kahjustusi.

Viienda korruse koridori lõpus, evakuatsiooni väljapääsu ees põles sinna ladustatud praht – vana mööbel jne. Ehituslike eripärade tõttu pääses tulekahjust tulnud suits kergesti koridori laiali ja mööda trepikoda ka teistele korrustele.

Selleks, et kellegi kuritahtlik või lohakas käsi ei süütaks tulekahju, tuleb maja üldkasutatavad ruumid hoida tühjad põlevmaterjalidest. Trepikodadesse ei tohi ladustada liikumist segavaid ning kergestisüttivaid asju, näiteks ehitusjäätmeid, mööblit, prügi ning isegi lapsevankreid. Miks? Tulekahju korral ei tohi hoone evakuatsiooniteed olla tõkestatud ja kui maja ühiskasutatavatel pindadel ei hoita asju, pole seal ka millelgi põleda.