FOTOD | Maakaitsepäeval tutvustas politsei teenistuskoerte rolli

Maakaitsepäeval korraldas maakaitsepäeval Eesti Rahva muuseumis üritust, kus tutvustas, miks teenistuskoerad on vajalikud ja, kuidas nad suudavad ohtlikud püssimehed kinni võtta.

"Teenistuskoertel on politseitöös tähtis roll, sest nii mõnelgi juhul saab just nende abiga ohu või ohtlikud inimesed kiiresti kahjutuks teha," kirjutas Lõuna Prefektuur oma Facebooki lehel ja lisas, et tänasel maakaitsepäeval näitasid neljajalgsed korrakaitsjad koos K-komando eriüksusega, kuidas nad ohtlikud püssimehed jalapealt kinni peavad.

Juba varasemalt pani Lõuna Prefektuur ka üles naljaka ja armsa pildi, mille juurde kommenteeris: "Politseikoer Iro suu vajus lahti ja silmad läksid suureks nagu supitaldrikud, kui tema kõrvale ilmus üks teine karvane tegelane."