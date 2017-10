Täna ennelõunal sai Lõuna päästekeskus teate, et Tartus Tähe tänaval oli plahvatus.

Lõuna päästekeskus sai teate, et Tähe tänaval on alajaamas lühis ning see põhjustas omakorda plahvatuse.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja sõnul on teade lühisest edastatud elektrikutele. "Sündmuskohale läksid olukorda kontrollima ka päästjad," lisab ta.