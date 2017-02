FOTOD: Lõuna-Eestist leiti kaheksa mürsku

Reedel, 17. veebruaril leiti Tartumaalt Ülenurme vallast kraavi kaevamisel 105 mm mürsk. Laupäeval, 18. veebruaril avastati Põlvamaalt Kanepi vallast seitse 85 mm mürsku.

17. veebruaril kell 10.08 teatati lõhkekeha leiust Tartumaal Ülenurme vallas Räni külas. Kohapeal selgus, et elektrikaablile kraavi kaevamisel leiti 105 mm mürsk. Kuna mürsu transportimine oleks olnud liiga ohtlik, siis hävitati see kohapeal.

18. veebruaril said demineerijad väljakutse Põlvamaale Kanepi valda, kus ajaloohuviline leidis metsast vanast kaevikust seitse 85 mm soomustläbistavat mürsku. Lõhkekehad viidi kahjutuks tegemiseks hävituskohale.

Demineerijad juhivad tungivalt tähelepanu, et kõik lõhkekehad on ehitatud sõjapidamise eesmärgil ning tapmiseks. Leitud lõhkekeha ei tohi ise puudutada ega transportida, vaid tuleb helistada häirekeskuse numbril 112, märgistada leiu asukoht ning jätta see meelde.

Pärast häirekeskuse teavitamist ei pea jääma demineerijaid ootama, helistamisel küsitakse inimese kontaktandmeid ning vajadusel täpsustatakse leiu asukoht hiljem üle.

Levinud arvamus, et mida roostesem ja kehvemas seisukorras lõhkekeha on, seda väiksemat ohtu ta endast inimesele kujutab, ei ole kindlasti õige. Ka pealtnäha vananenud ja kahjutu lõhkekeha võib liigutamisel plahvatada ning tagajärjed on surmavad.