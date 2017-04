FOTOD: Liiklushuligaan Valentina sattus nädalavahetusel uude avariisse, samal päeval lõhuti proua auto aknaklaas

ETV saates „Pealtnägija” Eesti kõige ohtlikuma liiklejana tutvustatud pensionär Valentina sattus laupäeval uude avariisse, sama päeva õhtul löödi aga naise auto klaas kildudeks. Politsei on vandaalitseja leidmiseks alustanud menetlust.

Laupäeval kella 16.45 ajal kutsuti politsei Lasnamäele Kivila tänavale, sest seal oli juhtunud avarii. Õnnetuses keegi viga ei saanud ja tegu oli kindlustusjuhtumiga, kuid kuna osapooled ei saanud omavahel kokkuleppele, tuli politseil minna tüli lahendama.

Facebookis levivad õnnetusest fotod ja info, kuid viimane on vastuoluline: kõlanud on nii väide, et õnnetus juhtus, kui Valentina punase fooritule tõttu seisma jäi, kui ka väide, et naine peatas auto rohelise fooritule ajal. Igal juhul öeldakse, et auto peatus järsult ja seetõttu sõitis Valentina taga liikunud BMW proua Subarule tagant sisse.

Sama päeva õhtul kella kaheksa ajal kutsus Valentina politsei oma Lasnamäel asuva kodu juurde, kuna tema Subaru aknaklaas oli sisse löödud. Kas kaks juhtumit olid omavahel seotud, pole veel teada. Politsei on klaasi lõhkumise uurimiseks alustanud menetlust ja kontrollib vandaalitseja leidmiseks kõiki variante.

Valentina, hellitavalt Subarik, troonib Eesti avariide tabeli tippu – viimase nelja ja poole aasta jooksul on Lasnamäel elava pensionäri süül juhtunud koguni 20 kindlustusjuhtumit, mistõttu on naise kindlustusmakse 1600 eurot aastas.

Umbes aasta eest loodi Facebooki kommuun „Stop Subarik”, kuhu tähelepanelikud kodanikud prouat liikluses veiderdamas märgates üha uusi teateid ja fotosid jätavad. Gruppi kuulub nüüdseks üle 3000 inimese.