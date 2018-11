Vene Delfi kirjutab, et politsei sai teate, et tänaval kõnnib mees, kel on granaat kaasas. Politsei sõitis kohapeale ning selgus, et 47-aastasel mehel oli treeninggranaat.

Mees viidi jaoskonda ning granaat konfiskeeriti. Põhja prefektuurist kinnitati, et ohtu teistele inimestele polnud.

Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.