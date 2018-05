FOTOD | Lasnamäel Ümera tänaval evakueeriti inimesed staadionilt, võimlast ja 16 korterist. Võib olla plahvatusoht

Foto: Kollaaž

Politsei ja päästeamet on saanud väljakutse Lasnamäele Ümera tänav 44 maja juurde. Põhja-prefektuuri valvepressiesindaja sõnul on evakueeritud staadion, võimla ja viiekordse maja kaks esimest korrust ehk 16 korteri jagu inimesi. Põhjuseks ühe auto juures olev kahtlane element. Praegu tehakse kindlaks, millega on tegu.