FOTOD | Lasnamäel põrkasid kokku kaks bussi

Täna pärastlõunal sai häirekeskus teate Lasnamäel toimunud liiklusõnnetusest, kus kokku põrkasid kaks linnaliinibussi.

Vahetult enne kella ühte lõunal teavitati politseid, et Kuuli ja Punase tänava ristmikul on kokku põrganud kaks linnaliinibussi. Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuiki andmetel keegi viga ei saanud ning avarii põhjus on väljaselgitamisel.

"Liiklus on vähesel määral häiritud," lisas Kuik.