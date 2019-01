FOTOD | Lasnamäel Mustakivi sillal inimest näkku tulistanud teetööline astus kohtu ette. Tema ohver jäi pimedaks

1. augustil sai häirekeskus teate, et Tallinnas Lasnamäel tulistati tulirelvast meest, kelle seisund on raske. Tulistaja peeti sündmuskohal kinni. Esialgsetel andmetel mehed teineteist ei tundnud ning konflikt, mis tipnes tulistamisega, arenes sündmuskohal. Tulistajaks on kahtlustuse kohaselt Dmitri Doroškevitš. Tema ohver, tulistamise hetkel 35-aastane mees, on täna saadud vigastuste tõttu pime.

Kohtus seadis mehe kaitsja Vladimir Sadekov kahtluse alla süüdistatavale tehtud kohtupsühholoogilise ekspertiisi ning väidab, et süüdistatav ei olnud ülekuulamisel adekvaatne. Sadekov esitas ka alternatiivseid taotlusi ekspertiisi läbiviimiseks, et tuvastada, kui terve süüdistatav on.

Niisamuti otsustati, et kannatanu kuulatakse kohtus tunnistajana üle. Ka regionaalhaigla psühhiaater-vanemarst Arvo Petersell kutsutakse kohtusse ekspertiisi asjus ütlusi andma.

Kaitsja Sadekov esitas kohtule taotluse üle kuulata Dmitri Udras, kes on tulirelvade ekspert ja laskeinstruktor. Kaitsja seisukohalt on Udrase kaasamine oluline selgitamaks teoreetiliselt eksperdina, kuidas relva käsitleda, kuidas füüsiliselt Lasnamäel eskaleerunud olukorras tulistada olnuks võimalik ning kuhu tulistaja sihtima pidanuks. Prokurör eksperdi kaasamist vajalikuks ei pidanud, tuues välja tõiga, et süüdistataval oli tulistamise hetkel kehtiv relvaluba ning ta oli läbinud selle saamiseks nii praktilise kui teoreetilise koolituse tulirelva käsitlemiseks. Kohus leidis siiski, et ekspert Udrase võiks kaasata.