FOTOD KÜTTIDE TALUST | Jahimehe tapmises kahtlustatavad olid naabrite sõnul erakud, keda kohalikud kartsid

Nõo jahiseltsi juhi tapmises kahtlustatakse isa ja poega, kelle mõlema nimi on Jaak Hütter. Poeg kuulus selle aasta aprillini Kambja jahiseltsi juhatusse, kust ta pärast salaküttimisega vahelejäämist välja visati. Naabrite sõnul olid nii isa kui poeg erakud.

Isa ja poeg elasid Nõo vallas Aiamaa külas. Kohapealsed elanikud rääkisid Delfile ja Maalehele, et pere hoidis omaette ning teistega ei lävinud. Sealkandis on majad üksteisest mitmesaja meetri kaugusel ja suuremaid kokkupuuteid annabki vältida. "Vahel oli metsas kuulda püssipauke ja üldiselt teati, et nad on salakütid," märkis üks kohalik.

Pigem hoitigi meestest eemale, kuna nad tundusidki otsesõnu hirmuäratavad. Eriti karmikäeline olnud isa.

Mis puutub jahiseltsist väljaviskamisse, siis Kambja jahiseltsi juhatuse esimees Veljo Jalak ütles Delfile, et noorema Jaak Hütteri jahiseltsist väljaviskamise põhjuseks oli aastatagune salaküttimise juhtum, kus mees viis põdraliha lihatööstusesse, et sellest vorsti teha.

Tööstusest helistati jahiseltsi täpsema info saamiseks. "Küsisin Hütterilt, et mis põdra ta lihatööstusesse viis ning ta vastas, et Elvas auto alla jäänud põdra oma," meenutas Kambja jahiseltsi juht.

Hütteril polnud aga põdrale otsa sõitnud autost pilte saata ja ta ei võtnud ka keskkonnainspektsiooniga ühendust. Inspektsiooni uurimine venis ja ei jõudnud kuhugi. Selle aja peale jõuti lihatööstusest väljastada ka salakütitud põdra vorst.

Ebapiisavate selgituste tõttu visati Jaak Hütter juunior käesoleva aasta aprillis jahiseltsist välja.

Hütteritega olevat probleeme olnud ka varem. Näiteks aastaid tagasi jäänud nad samuti salaküttimisega vahele, aga toona võttis isa kogu süü enda peale ja päästis oma pojad.

Politsei pidas eile kinni kaks meest, keda kahtlustatakse Kambja vallas 26. septembril kadunuks jäänud ja eile õhtul surnuna leitud 44-aastase mehe tapmises, teatas Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Täna varahommikul leidsid politseiametnikud ühe tapmises kahtlustatava mehe (34) arestimajast poonuna. Arestimaja valvavatel politseitöötajatel ja pärast juhtunu märkamist koheselt väljakutsutud meedikutel ei õnnestunud mehe elu päästa.