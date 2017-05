FOTOD: Kurioosne õnnetus. Rakvere kandis läks õlleauto ümber, juht jalutas minema

Täna keskpäeval läks Rakvere lähedal Piira küla ringteel ümber õlut vedav veoauto. Juhti ei ole politsei siiani tuvastanud ehkki õnnetuse kohta tuli teade juba 12 ajal.

Politsei pressiesindaja teatel jõudis kella 15:40 ajal kohale ka logistikafirma juht, kelle autoga õnnetus juhtunud oli. Politseil rohkem infot ei ole.

Nagu piltidelt näha võib, oli veoki koormaks A. Le Coqi õlu. Ettevõtte juht Tarmo Noop on kindel, et ettevõtte logistikaosakonnaga on juhtunu osas ühendust võetud. Ta lisas, et taolistel olukordadel vastutab juhtunu eest veofirma.

Rakvere politseijaoskonna avariigrupp palub kõigil õnnetuse pealtnägijatel helistada numbrile 53292883 või 112.

Rakvere külje all käis õlleveok kummuli Foto: Ain Liiva.





