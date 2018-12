FOTOD | Kose vallas hukkus sõiduautoga tiiki sõitnud mees. Ta jõudis veel ise häirekeskusse helistada ja õnnetusest teatada

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisk ütles, et häirekeskusele tehtud kõnede positsioneering andis tulemuseks laia ala ning kui tema umbkaudne paiknemine oli paari minuti pärast teada, siis asusid politseinikud kohe sõidukit sellest piirkonnast otsima. "Sündmuskohale reageeris mõni minut pärast kella 6.11 üks patrull, seejärel mitu teist toimkonda. Kõnede positsioneeringud andsid mehe asupaigaks kaks laia otsingupiirkonda Kose vallas Nõmbra piirkonnas," rääkis Tuisk.

Politseinikud hakkasid esmalt kontrollima sõidutee- ja kõrvalteeääreseid tiike ja kraave, sest mehe enda sõnul oli tal sõites järsku tee otsa lõppenud ning ta sõitis teepervelt vette. Mees lisas, et autosse voolab vesi. Politseinikud laiendasid järjest otsinguala ja kontrollisid kõrvalteid ning piirkonda jäävaid veekogusid, kuid kahjuks tulemusteta. Tallinnast saadeti appi ka politseinikud drooniga. Kokku tegeles mehe otsimisega seitse patrulli.

Mees helistas kokku kolm korda. Poolteist tundi pärast esimest kõne sai tal aku tühjaks.

Mees leiti kella 11.30 paiku, kui kohalik taluomanik andis teada, et tema hoovi tiiki on sõitnud otsitav auto. Päästjate abil tõmmati sõiduk veest välja. Hukkunuks osutus 76-aastane mees, kes elab samas piirkonnas "Otsimise muutis keeruliseks see, et mees sõitis veekogusse, mille olemasolust ei olnud politseinikud sel hetkel teadlikud ning seda kaardil ei olnud. Mobiilimastide vähesus muutis ka positsioneerimise raskemaks ning tulemuseks oli lai otsinguala. Kuigi juhtum lõppes traagiliselt, tänan kohalikke jahimehi, inimesi ja taluomanikku, kes olid otsimisel abis," lausus Tuisk.