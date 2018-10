FOTOD | Kohus soostus inimest tulistanud Taavi Sõnajala nädala pärast vabadusse laskma

Kui Sõnajalg 30. juunil pärast 26-aastase Erki tulistamist kinni peeti, tuvastas ekspertiis tal kokaiinijoobe. Ka tema autost, kust ta haaras tulistamiseks püstoli Sig Sauer, leiti pisut kokaiini.

„Arvestades Taavi Sõnajala eluviise, on väga oluline, et ta jääks käitumiskontrolli alla,” märkis prokurör Lebed. Mehe kaitsja Sven Sillar usub, et pea neli kuud vanglat on Sõnajalale väga õpetlikult mõjunud ja loodetavasti ta rohkem pahandustesse ei satu. „Elukogemuse põhjal ei näe ma siin retsidiivsust,” märgib Sillar. „Usun, et ta saab hakkama.”

Mis täpselt juhtus 30. juunil Tallinnas Pärnu maanteel asuva baari Cafe VS juures, on endiselt üsna selgusetu.

Süüdistuse järgi tekkis Sõnajalal tüli 26-aastase Erkiga. Puhkes kaklus, mispeale võttis Sõnajalg oma autost püstoli Sig Sauer ja sihtis 17-aastase neiu ja tema selja taga seisnud Erki suunas. Samal ajal kui paanikas tüdruk kükitas, tulistas Sõnajalg ja tabas Erkit õlga. Süüdistuse kohaselt sihtis Sõnajalg seejärel relvaga ka tänaval viivinud kõrvalisi isikuid, kes varjusid sõidukite taha või jooksid eemale. Kannatanu viidi sündmuskohalt läbiva lahtise haavaga haiglasse.

Sillar väidab, et Sõnajalg sai julmalt peksa. „Tal oli ninaluu murd ja ribi murd, ekspertiis kinnitas,” märgib kaitsja. Küll aga muutub ta üsna sõnakehvaks, kui küsida tüli põhjuste või selle kohta, kes esimesena lõi – Sillari sõnul on see kõik endiselt üsna selgusetu. Samas on kriminaalasja tõendite hulgas turvakaamera salvestis, mis toimunu üles filmis. Sillari kinnitusel ründas Sõnajalga mitu inimest korraga.

Sillar tõdes istungil, et karistuskokkuleppe osas tuli prokuratuuriga palju kaubelda. „See on aus kokkulepe, kuulati ka meie seisukohti,” rõhutas ta kohtunikule. Lisakaristusena jäi kokkuleppesse, et Sõnajalal võetakse ka neljaks aastaks relvaluba.

Samuti tuleb Sõnajalal hüvitada ohvrile varaline ja mittevaraline kahju kokku 2025 eurot, sellest 2000 on moraalse kahju hüvitis. Riigile peab Sõnajalg maksma 750 eurot sundraha.