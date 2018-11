FOTOD KOHTUST | Jätkub protsess Koplis kahte turvameest tulistanud eaka mehe üle. Fookuses on süüdistava tervislik seisund

Täna pidanuks protsess jätkuma sisuliste vaidlustega, ent võta näpust. Arutatakse hoopis mehe tervise üle. Nimelt tabas kevadel Yakimenkot insult. Kohus määras vahepeal terviseekspertiisi, lisaks käis septembris kohtus ka meditsiiniekspert. Mõlemal juhul kinnitati, et Yakimenko on võimeline kohtuprotsessil osalema.

Yakimenko kaitsja, aga pole selle lahendusega rahul ning leiab, et terviseekspertiisis on vastuolusid. Kohtu pressiesindaja kinnitas Delfile, et just sellest täna räägitakse, vaidlusteni veel ei jõuta.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Yakimenkot kahe turvatöötaja mõrva katses ning tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Eelmise aasta 2. juulil tulistati Tallinnas Liinivahe tänaval asuval kinnisel territooriumil kahte turvatöötajat, kes said raskelt haavata. Tulistaja põgenes sündmuskohalt. Juhtunu uurimiseks alustas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talitus kriminaalmenetlust.

Uurimise käigus tegid uurijad võimaliku kahtlustatava isiku kindlaks, kelleks osutus 1942. aastal sündinud mees. 7. juulil 2017 peeti mees kahtlustatavana kinni Lätis.

Kriminaalasja menetlusmaterjalidest nähtub, et Yakimenko läks Liinivahe tänaval asuvale kinnistule, kust tahtis metalli varastada. Kuna objekt oli valve all, siis saabusid sinna turvatöötajad. Mees sai aru, et turvatöötajad kavatsesid teda kinni pidada ning otsustas neid tulistada kaasas olevast Makarovi süsteemi püstolist PM. Ühte turvatöötajat tabas Yakimenko kahel korral kõhu piirkonda ja teisele tekitas kaks keha läbistavat laskehaava. Tulistamise käigus vigastas Yakimenko ka enda kätt.