FOTOD KOHTUST | Hedvig Hansoni kodumaja süüdanud mees saadeti mõrvakatse eest kaheksaks aastaks vanglasse

Kohus leidis, et uuritud tõendid kinnitavad Visnapi süüd. Karistuse mõistmisel arvestas kohus, et mõrvakatses on Visnapi süü keskmisest suurem, kuna hetkel, kui ta maja süütas, viibisid seal lisaks täiskasvanutele veel ka kaks last ning süüteo pani ta toime kavatsetult. Kohus kergendas karistust, kuna tegu jäi katsestaadiumisse. Mõrvakatse süüdistus ei leidnud tõendamist majas viibinud kannatanu tuttava mehe suhtes.

Kehalise väärkohtlemise episoodides põhjustas süüdistatav oma käitumisega kannatanule nii füüsilist valu kui ka tervisekahjustused, mistõttu kohus leidis, et Visnapi süü ei ole väike, vaid see on vähemalt keskmine.

Kannatanud süüdistatava vastu kahjunõudeid ei esitanud. Menetluskuludena peab süüdistatav riigi tuludesse tasuma kokku 1867 eurot.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Toomas Liiva on rahul, et kohtu õiguslik hinnang juhtumile ühtis prokuratuuri omaga.

„Süüdistatav pani toime ühe tõsiseima isikuvastase kuriteo ehk mõrva katse. Tõendid kinnitasid ka kohtu hinnangul, et mehe eesmärk oli maja süütamisega tappa selles olnud kannatanud – naine ja tema kaks alaealist last,“ kommenteeris Liiva. „Maja süütamise ajal oli mees alkoholijoobes ja tõenäoliselt ei oleks ta niivõrd tõsist kuritegu kaine peaga toime pannud. Nüüd on tal ligikaudu kaheksa aastat aega, et vanglas oma teo üle järele mõelda ja alkoholisõltuvusest vabaneda,“ märkis ta.