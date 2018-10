FOTOD KOHTUST | Autoroolist eluohtlikus joobes tabatud "Kevade" Arno mõisteti tingimisi vangi

Liiver jäi 16. juunil Käina vallas vahele purjuspäi autojuhtimisega. Tema joove oli üle nelja promilli. See on otsesõnu eluohtlik.

"Jah, jah, jah, oligi nii," sõnas Liiver mõni aeg tagasi Kroonikale. Tea, kas ta ei mäletanud täpselt kuud või ajas sassi, toona väitis ta, et vahejuhtum leidis aset juulis. "Niisugusel asjal pole õigustust, aga jah," nentis Liiver siis.

Kohtunik märkis täna, et Liiveril ühtegi kehtivat kriminaalkaristust ei ole. Kokkuleppemenetluse korras mõisteti ta süüdi ja karistuseks määrati kuus kuud tingimisi vangistust 15 kuu pikkuse katseajaga. Lisaks võetakse talt viieks kuuks ära juhtimisõigus (alates kohtuotsuse jõustumise päevast). Liiver peab tasuma ka menetluskulud 824 eurot. Ta peab selle summa tasuma aasta jooksul. Liiver märkis kohtus, et mõistab süüdistust ja sai aru ka karistusest.

Liiver on avalikkusele tuntud ennekõike filmist "Kevade". Näitlejat temast siiski ei saanud, ta õppis elektrikuks. Ta on aastaid elanud Hiiumaal. Liiver on meediaski tunnistanud, et on alkoholiga pahuksis. Kas ta on varemgi purjuspäi juhtimisega vahele jäänud, pole ta kommenteerinud.