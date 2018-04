FOTOD KOHTUSAALIST | Alaealise vägistanud ja mõrvanud noormees läheb 15 aastaks trellide taha

Tartu maakohus mõistis täna 22-aastase Tairo Poopuu 17-aastase neiu vägistamise ja mõrva eest 15 aastaks vangi.

Karistuse kandmise algust arvestatakse tema kahtlustatavana kinnipidamisest, möödunud aasta 11. juunist.

Kohtus leidis tõendamist, et Poopuu tegutses kavatsetult, kutsudes kannatanu endaga kohtuma ja vägistas ta. Mõrvasüüdistuses leidis tõendamist tapmise toimepanek vägistamise varjamise eesmärgil, kuid mitte selle hõlbustamise eesmärgil.

Kohus selgitas, et pärast teise inimese tapmist ei ole reaalselt võimalik teda vägistada, kuna vägistamise teoobjekt on seaduse mõttes elav inimene. Tõendamist ei leidnud süüdistatava väide, et kannatanu kägistamine leidis aset viimase nõusolekul. Kohtu hinnangul oli kägistamise puhul tegu vägivallaga ja sooviga allutada kannatanu enda tahtele.

Kohus ei nõustunud Poopuu seisukohaga, et tal puudus tahtlus kannatanu tappa. Kägistamine toimus 4–6 minuti jooksul ja ei ole usutav, et Poopuu ei märganud kägistamise ajal muutusi kannatanu käitumises.

Kohus hindas Poopuu süü suureks, kuid arvestas karistuse mõistmisel kergendava asjaoluna, et ta on menetluse ajal kannatanule hüvitanud kahju enam kui 500 euro ulatuses. Samas ei ole ta oma tegu tunnistanud ja asus pärast kuriteo toimepanekut sündmuskohal kõrvaldama selle jälgi.