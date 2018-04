FOTOD KOHTUSAALIST | Alaealise vägistanud ja mõrvanud noormees läheb 15 aastaks trellide taha

Kannatanule ehk tapetud neiu emale tuleb Poopuul mittevaralise kahjuna hüvitada 10 000 eurot ja kannatanu õigusabikulude katteks riigile 2044 eurot. Menetluskuludena tuleb süüdistataval tasuda 9713 eurot.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marja-Liina Talimaa on üldjoontes rahul, et kohus nõustus prokuratuuriga Tairo Poopuu süü osas. „Ka kohus leidis, et Poopuu on toime pannud vägistamise ja ühe raskeima kuriteo ehk mõrva,“ ütles Talimaa, kuid lisas, et kohus karistas süüdistatavat prokuratuuri küsitust leebema karistusega. Prokuratuur küsis süüdistatavale eluaegset vangistust.

Talimaa sõnul soovib prokuratuur enne kohtuotsuse vaidlustamise otsustamist tutvuda kohtu tervikotsusega. „Nii vägistamise kui mõrva eest mõistis kohus karistused alla sanktsiooni keskmise määra, kuigi suulistes põhjendustes tõi isegi välja, et vägistamise puhul tuvastati kaks raskendavat asjaolu. Riigikohtu praktikast tulenevalt tähendaks see, et karistus vägistamise eest peaks olema üle sanktsiooni keskmise määra ehk vähemalt üle kümne aasta vangistust, antud juhul oli see kaheksa. Seega esitame me Tartu maakohtule teate apellatsiooniõiguse kasutamisest, et tutvuda kohtu tervikotsuses toodud motiividega ja lõpliku karistuse kujundamise põhjendustega,“ lisas prokurör.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi kutsus süüdistatav eelmise aasta 10. juuni kesköö paiku endaga kohtuma tuttava 17-aastase neiu. Koos sõideti Viljandi järve ääres asuva puhkekoha juurde, kus noormees neiule kallale tungis ja ta vägistas. Süüdistuse järgi pigistas ta vägistamise käigus neiut kätega kõrist, kuni viimane suri. Kägistamise eesmärk oli süüdistuse järgi vägistamise hõlbustamine ja selle hilisem varjamine.

Tairo Poopuu on varem kriminaalkorras süüdi tunnistatud kahel korral, varguse ja vägistamise eest.