FOTOD | Kohtla-Järvel surid kaks inimest gaasimürgitusse, üks võitleb haiglas oma elu eest. Surnukehad ja hinge vaakuva isa avastas juhuslikult külla tulnud poeg

Täna päeval sai päästeamet väljakutse Ida-Virumaale Kohtla-Järvele, et kortermajas on mitu inimest saanud gaasimürgituse. Politsei kinnitas Delfile, et sündmuskohalt leiti kahe inimese surnukehad. Vähemalt üks inimene on toimetatud haiglasse.

Hukka said 48-aastane naine ja 28-aastane mees, haiglas võitleb oma elu eest 52-aastane mees.

Sündmus algas juba hommikul kell 9.36, kui Ida päästekeskus sai väljakutse Lehola 4 maja juurde, mille elanikud kurtsid kehva enesetunde üle, olid enda tervise kontrollimiseks ka kiirabi kutsunud. Kiirabiarstid tuvastasid kurtjail gaasimügitusele viitavad sümpotmid.

Kiirabi kontrollis üle ka kõrvalkorteris viibinud 7-kuuse lapse, kellel olid tekkinud hingamisraskused.

Päästjad kutsusid kohale AS Gaasivõrgud esindaja ning ühiselt võeti vastu otsus evakueerida terve maja elanikud, kuniks ei ole selge, kust gaasi lekib. Samuti keerati kinni gaasikraan.

Majaelanike vihje peale kontrolliti üht esimese korruse korterit, kuid päästjad ei näinud seal liikumist. „Päästjad ei tuvastanud kontrolli käigus, et inimesed võiksid eluruumides sees olla,” ütles Ida päästekeskuse pressiesindaja.

Seejärel mõõdeti uuesti vingugaasi sisaldust õhus ja kuna see oli normaliseerunud, lubati elanikud uuesti majja.

Kahe inimese traaglise surma avastas alles õhtul korteriomaniku poeg, kes isa juurde sisse astus. Kell 17.15 tuli uus teade politseile.

Delfiga rääkinud majaelanik tõdes, et kaks inimest on surnud, majaelanikud on šokis. "Tegemist on igati korraliku eluhoonega, kus elavad korralikud ja hoolsad inimesed," sõnas majaelanik.

Praegu on sündmuskohal kiirabi ja politseipatrullid, inimesi majja ei lasta. Gaasieksperdid otsivad majast lekke põhjust.

Tragöödia toimumispaigaks saanud korter asub esimesel korrusel, just selle korteri all, mille elanikud esimesena halba enesetunnet kurtsid, selgitas majaelanik Delfile.

Kõnealune hoone on vana kahekorruseline maja, selles sisaldub 12 korterit. Maja ehitasid saksa sõjavangid, gaasiga köetakse nii selle radiaatoreid kui ka soojendatakse vett. Praegu on maja külm ja tühi, elanikud proovivad leida viise, kuidas säilitada soe vesi torudes, et pakase tõttu need ei lõhkeks.

Surmakorteri omanik on umbkaudu viiekümnendais aastais meesterahvas, kes joob, aga mõõdukalt, kirjeldas Delfiga kõnelnud kohalik elanik. Maksud on igatahes kõik makstud, mingil juhul ei saa seal elavaid isikuid pidada probleemseiks.

Korteri omanik on üliraskes seisundis haiglas, surma said tema kaks külalist.

Maja väisasid õhtul ka gaasiseadmete auditit tegeva Inspecta Estonia OÜ ametnikud. Nad kontrollisid kortereid ja avastasid, et elumajas on vingugaasi tase liiga kõrge.

Kohtla-Järve sotsiaalvaldkonna eest vastutav abilinnapea Niina Aleksejeva ütles Delfile, et linnavalitsusel on olemas sotsiaalpinnad, kuhu vajadusel hoones evakueeritud inimesed paigutada. "Veel ei ole keegi soovi avaldanud, aga linnavalitsus on valmis abi pakkuma," ütles Aleksejeva.

Korteris, kust leiti kahe inimese surnukehad, oli esialgseil andmeil probleeme ventilatsiooniga.