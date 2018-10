FOTOD | Kohtla-Järvel jäi noor naine veoauto alla ja hukkus

Esialgsetel andmetel toimus liiklusõnnetus reguleerimata ülekäigurajal või selle vahetuses läheduses, kui jalakäija sai löögi Kohtla-Järvel Tervise tänavalt Sõpruse tänavale parempööret sooritavalt veoautolt. Kahjuks suri naine sündmuskohal.

Veoauto roolis oli kaine 58-aastane mees, kellel on kehtiv vastava kategooria juhtimisõigus. Esialgetel andmetel vastasid sõiduki rehvid nõuetele ning veoautojuht täitis töö- ja puhkeaja nõudeid. Õnnetuspaigas oli teekate märg.

„Avaldan siirast kaastunnet hukkunud neiu lähedastele,“ ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Sergei Andrejev. „Traagilise liiklusõnnetuse asjaolud ja põhjused selgitab välja kriminaalmenetlus. See aasta on olnud liikluses mullusega võrreldes raske ja palun kõigil liiklejatel olla tähelepanelik. Enne manöövrit tuleb mitu korda veenduda, et see on turvaline, seda eriti pimedal ja sademeterohkel ajal nagu praegu. Kõige keerulisem aeg liikluses jõuab kohe kätte ja vaja on igaühe panust, et meie teedel oleks turvaline,“ lausus Andrejev.

Sel aastal on juhtunud Eestis rohkem kui 1200 liiklusõnnetust, milles hukkus 61 ja sai vigastada 1514 inimest. Jalakäijaid on hukkunud 10 ja viga saanud 225. Veoautode osalusel on sel aastal juhtunud 133 liiklusõnnetust, neis on hukkunud 16 ja arstide abi vajanud 188 inimest.