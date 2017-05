FOTOD: Kohtla-Järve kooli direktor kloorilekkest: tegu võis olla ujula töötaja veaga

Kohtla-Järve gümnaasiumi koolimajas hakkas täna hommikul levima kloori lõhn, mistõttu koolipere evakueeriti.

"Tundsime kloori lõhna ja ilma mingit põhjust otsimata evakueerisime kõik inimesed," selgitas Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Anne Endjärv. Tema sõnutsi keegi viga ei saanud. Küll aga pidid kaks töötajat läbima tervisekontrolli, aga õnneks on nendega nüüd kõik korras.

Kohale saabunud, tuvastas päästeamet, et tegemist oli kloorilekkega kooli ujulas. Päästjad kontrollisid koos terviseametiga ruumid läbi ega tuvastanud, et kuskil oleks gaasi kontsentratsioon ohtlik olnud. Praeguseks on ruumid ka läbi tuulutatud.

Direktori hinnangul oli kloorilõhna levimine põhjustatud sellest, et ujula töötaja käsitles klooriaineid valesti. Endjärv ise arvas, et madalrõhkkond võis võimendada kloori lõhna ja niimoodi levis see võimlasse, mille kohal ujula asub. "Varem ei ole meie koolis sellist asja juhtunud, oleme olnud tegevuses juba 45 aastat ja see on esimene kord," kinnitas Endjärv.

Vanemaid teavitati sündmusest kohe e-kooli kaudu ja nad tulid lastele järele, et nad koju viia. Terviseprobleemide korral soovitatakse pöörduda erakorralise meditsiini osakonda. Koolitöö jätkub juba homme.

Päästeametist kinnitati, et kokku evakueeriti hoonest 385 õpilast, 35 õpetajat ja 20 töötajat. Juhtunu täpsemad põhjused on uurimisel.