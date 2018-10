FOTOD | Keskkriminaalpolitsei leidis kahtlustatava narkokaupmehe ruumidest kilo kokaiini ja veerand tsentnerit kanepit

Keskkriminaalpolitsei pidas augustikuus kinni 45-aastase Taurise, keda kahtlustatakse suures koguses narkootiliste ainete käitlemises. Tallinnas asunud Taurisele kuuluvatest ruumidest leiti läbiotsimise käigus 25 kilogrammi marihuaanat ja 1 kilogramm kokaiini.

„Tegemist on suurte kogustega ning tõenäoliselt on see meie turule jõudnud Hispaaniast. Eestis on 1 kilogrammi kokaiini keskmine hulgihind 60 000 kuni 70 000 eurot. Kui aine lahjendada ja doosidena tänavamüüki paisata, siis teenitav tulu oleks kordades suurem,“ lausus Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo talituse juht Ago Leis.

Kuriteos kahtlustatav mees võeti prokuratuuri taotlusel augustis vahi alla. Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokuratuuri abiprokurör Raigo Aas selgitas, et tänaseks on kohtueelne menetlus lõppfaasis ning prokuratuur saadab kriminaalasja kohtusse lähiajal. „Eestis karistamata mees on narkokuriteo eest kandnud vangistust välisriigis. Käesolevas kuriteos kahtlustatavana peeti ta kinni vaevu pool aastat pärast vabadusse pääsemist,“ lisas prokurör Aas.