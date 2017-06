FOTOD | Kes on Nõmme Prügi-Uberi aktivist Elmo Ant?

Sel nädalal avalikkuse terava silma alla sattunud Nõmme Prügi-Uberi üks ninamees Elmo Ant on kireva minevikuga. Mees on avalikul kogunemisel figureerinud natsisümboolikaga, kandnud vanglakaristust ning nime vahetanud.

Delfi otsingumootori esimene sissekanne Elmo Andist pärineb tänavu 20. aprillist. Tähistamaks Tallinnas 9. mail Punaarmee võitu Hitleri Saksamaa üle, oli kõige magusama tüki Tallinna südamest - rahvusraamatukogu esise ja Hirvepargi vahelise ala - endale politseis broneerinud kireva minevikuga Elmo Ant, kes on varem kandnud nime Valdo Paddar. End rahvuslaseks ja restitutsionalistiks nimetav mees ütles Õhtulehele, et broneeris ala avalikuks ürituseks kodanikualgatuse korras.

Viimasel ajal on suurimaid laineid löönud Prügi-Uberi saaga, kus eestvedajad Elmo Ant ja Tiit Kruusalu on südameasjaks võtnud linna prügimajanduse korrastamise. Nii toodi täna Nõmmelt prügi Tallinna linnavalitsuse ette. Päev varem kutsus linnapea kohusetäitja Taavi Aas aktivistid korrale öeldes, et Prügi-Uber on õiguslik nihilism ja saastamise õigustamine.

Foto: Andres Putting

Kuivõrd nooremale lugejaskonnale on Elmo Ant avalikkusele tuttav kui Prügi-Uberi aktivist, siis oluliselt vähem on teada asjaolu, et mees kandis varem nime Valdo Paddar.

Esimene kriminaalkaristus 1981. aastal

Vikipeedias on Elmo Anti (varem Valdo Paddarit) kirjeldatud kui endist diskorit, vabadusvõitlejat ja endist poliitikut. Diskorina tegutses Ant aastatel 1978-1984. Aastal 1989 toimunud esimestel demokraatlikel valimistel valiti ta Viljandi linnavolikokku ning 1999. aastal oli Ant Tartu laulupeo direktor.

Oma esimese kriminaalkaristuse sai Paddar 1981. aastal: 100 rublat trahvi huligaansuse eest. Aastal 1984 arreteeriti Paddar nõukogudevastase propaganda eest ning ta mõisteti motiveerimatu huligaansuse eest neljaks aastaks Rummu vanglasse.

Paddar on kuulunud mitmesse erakonda, nende seas on olnud Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (asutajaliige ja Viljandi piirkonna esimees) Isamaaliit (liitunud koos ERSP liikmeskonnaga) ja Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kodu.

Just Vabaduspartei eestvedamisel on avalikult kättesaadavates allikates kirjeldatud seika Paddari minevikust: kuidas mees tungis 1998. aastal kallale oma tolleaegsele naisele. Vabaduspartei andmetel tuvastati uurimisel, et ta lõi naisele rusikaga näkku, tekitas turseid ja ninale verise haava, tiris naise juukseidpidi maha, lõi maas lamavale naisele jalgadega pähe ning vigastas ka oma last, kes oli algselt naise süles, ent jäi rüseleja alla. Selle kõige tulemusel määras kohus tekitatud valu eest kompensatsioone mitte ainult naisele, vaid ka lapsele. Ta ründas ja vigastas veel mitmeid teisi inimesi, näiteks labidaga, ning ähvardas neid tappa.

Valdo Paddar viibis Põhja-Karjala maakonnavanglas trellide taga 2. septembrist kuni 8. oktoobrini 1998, mil toimus Joensuu kohtu istung ning rahuldati Paddari palve lubada tal edasist karistust kanda vabaduses. Talle mõisteti 10-kuuline tingimisi vanglakaristus kokku üheksa kuriteo eest: relvaseaduse rikkumine, vägivald (kehaline väärkohtlemine, 3 episoodi) ja ähvardamine (4 episoodi) ning kahju tekitamine. Kannatanu - tollane abikaasa - ei olnud otsuse leebusega rahul ja kaebas selle järgmisesse kohtuastmesse edasi, kus otsus muutuski kompensatsioonide osas veidi karmimaks, kuid vangistus reaalseks ei muutunud.

Kandideeris riigikokku

Pärast eelkirjeldatud juhtumit lahkus Paddar 9-aastase eksiili järel silmapilkselt Eestisse. Ta astus Isamaaliitu, kust ta 2005. aastal välja heideti. Äriregistri andmeil oli Elmo Ant aastal 2011 Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu esimees. Selle partei liige oli ta 8. juunist 2010 kuni 7. juulini 2011. Üks kuu ja üks päev hiljem astus ta aga uuesti samasse parteisse ja oli liige 7. aprillini 2012. Ta kandideeris 2011. aasta riigikogu valimistel üksikkandidaadina ning sai 310 häält. Ajakirjanduses märgiti, et Paddar kasutas riigikogu valmiste kampaaniaks 10 123 kasiinos võidetud eurot. Samal aastal sattus ta taas seadusega pahuksisse, kui tungis tänaval kallale ühele Vabaduspartei juhatuse liikmele, ähvardas teda peksmisega ja sülitas talle kolm korda näkku.

2013. aastal asutas koos viie mõttekaaslasega MTÜ Radikaaldemokraadid, nende hulgas oli ka riigikogust arvuti varastamisega tuntuks saanud Meelis Kaldalu. Varem on Paddar olnud tegev hulgas kummaliste nimedega MTÜdes: Mees muutuvas maailmas, Tepidus Ventus jt.

Elmo Ant aga huvitub sügavuti Eesti ajaloost. Tema oma sõnade järgi (kirjaviis muutmata): "Tohiks ehk meenutada, päev enne 80 aasta sündmuste kordust, et olen tutvunud pea kõigi (seoses raamatu materjalidega, sest ka Heinz v. Ungern-Sternberg oli Patareis kinnipeetavana kaasosaluses Artur Sirgu põgenemisega, mis algselt oli planeeritud Heinzu eralennukiga) Viljandimaa vapside toimikutega ERAs ja tean, ka neid peeti millegipärast- fašistideks."

2014. aasta märtsis avaldas Eesti Ekspress loo, kuidas Vene saatkonna eest saadeti välja üks Vene propagandamasinale ülisoodne, kuid Eestile tollel hetkel kõige hullem signaal, mida üldse välja saata võib: pikk agressiivse näoga mees, sinimustvalge haakrist käsivarrel rüselemas Vene saatkonna ees.

