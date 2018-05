FOTOD | Keemiareostus Paljassaare teel: tehasehoones lekkis ammoniaak! Politsei ja päästjad reageerisid suurte jõududega

Täna veidi enne kümmet sai päästeamet teate keemiareostusest Paljassaare teel. Õnneks kannatanuid pole, küll aga levib piirkonnas võigas hais, päästeamet soovitab vältida sealkandis liikumist.

Reageeriti suurte jõududega. Üks Sõle tänaval elav lugeja kirjeldab: "Mööda sõitis kaks tuletõrjemasinat, politseiauto, kiirabid, üks eriüksuste auto."

Teine Delfi lugeja märgib: "Sinna sõitis 7-8 kiirabi, politseid ja tuletõrjet ka lademetes."

Päästeamet vahendas Twitteris: "Kell 9:49 teatati häirekeskusele, et Paljassaare tee 30 on ammoniaagi leeke. Leke on hoones sees. Territooriumilt väljaspool leket pole tuvastatud. Lähikonnas viibijatel palume hoiad aknad kinni ja vältida piirkonnas liikumist."

Kell 9:49 teatati Häirekeskusele, et Paljassaare teel 30 on ammoniaagi leeke. Leke on hoones sees. Territooriumilt väljaspool leket pole tuvastatud. Lähikonnas viibijatel palume hoiad aknad kinni ja vältida piirkonnas liikumist. — Päästeamet (@paasteamet) May 17, 2018

Kella 11.55 paiku kinnitati päästeametist Delfile, et leke on ajutiselt peatatud, praegu otsitakse lahendusi lekke lõplikuks sulgemiseks. Kannatanuid õnneks pole. Jätkuvalt soovitatakse piirkonnas uksed ja aknad kinni hoida ning võimalusel õue mitte minna.