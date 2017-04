FOTOD: Karu tänava ühiselamu põlengu pealtnägija: häire ei toiminud, tulekahju avastas hoopis koristaja

Täna hommikul kella 10 ajal Tallinna ülikooli Karu tänava ühiselamus puhkenud tulekahju oleks võinud olla palju kurvemate tagajärgedega, kuna tulekahjusignalisatsioon ei töötanud ja põlengu avastas koristaja, kes pahaaimamatuid tudengeid hoiatas.

Täna hommikul pärast kella 10 hommikul sai häirekeskus kõne, et Tallinna ülikooli õpilaskodus Karu tänaval on puhkenud tulekahju.

Kohale saabunud päästjad kustutasid kuuendal korrusel puhkenud tulekahju kiiresti, kuid reaalne oht oli siiski olemas. Sündmuse pealtnägija Tuuli Stewart kinnitas Delfile, et majasisene tulekahjusignalisatsioon ei toiminud. “Enamik elanikke elasid tavalist hommikust elu — kes kirjutas lõputööd, kes suhtles Facebookis ja kes magas öist „tuupimist“ välja.“

Tulekahju tekkis esialgsetel andmetel B-korpuse kuuenda korruse vannitoas olevast radiaatorist, mis on Stewarti sõnul paigutatud majas enamikesse niisketest ruumidest, sest ventilatsioon koridorides asuvates väikestes vannitubades on puudulik ja maja võitleb pidevalt hallitusega.

„Tubade loomulikku ventileerimist aknaga ei kasutata piisavalt. Radikas süütas ukse, vaiba jne. See avastati alles siis, kui tuli ja suits olid võimu võtnud. Hommikune aeg päästis elanikud. Kui sama oleks juhtunud öösel, siis…“ mõtiskles Stewart.

Koridor oleks Stewarti kinnitusel sulgenud väljapääsu paljudele — igas nn boksis elab kümme inimest, koridorid on kitsad ja sageli asju täis tuubitud. Kuuendal ja seitsmendal korrusel elavad välistudengid.

„Antud maja puhul avanevad korpustevahelised uksed ja korruste sissepääsud vaid kindlatele elanikele. Selleks kasutatakse kodeeritavaid elektroonilisi võtmeid, nagu on levinud ka mujal sh büroodes, korrusmajades. Varem on elanikud juhtinud tähelepanu, et õnnetuse korral on lukustatud maja tagavaraväljapääs, välja lülituvad liftid, rikkeid on olnud metallist välisuksega. See kokku tähendab seda, et tulekahju korral on inimesed lõksus. Isegi aknast ei saa välja hüpata või madalamatele korrustele laskuda, näiteks sõbra päästmiseks,“ leidis Stewart.

„Kompleksis elab sadu tudengeid ja külalisi, nende hulgas palju neid, kes ei räägi kohalikke keeli või on puudega. Kuna signalisatsioon ei töötanud ja neile ka ei reageerita, sest liiga palju on olnud valehäireid, siis ärkasid paljud alles siis kui suurema õnnetuse puhul oleks olnud juba liiga hilja,“ lisas Stewart.

Vannitoas läksid põlema elektriradiaatorile laotatud riided

Täna kella 10 ajal sai häirekeskus teate tulekahju kohta Tallinnas Karu tänav 17. Põleng oli B-hoone kuuendal korrusel ning teatati, et inimene võib sees olla. Kogu kuues korrus tehti inimestest tühjaks ja päästjad läksid korterisse sisse. Selgus, et keegi viga ei saanud ja vannitoas oli põlema läinud elektriradiaator, mille peale olid laotatud riided. Kell 10.17 oli tulekahju kustutatud.

Sündmuskohale sõitis neli päästemeeskonda ning lisaks veel redelauto, paakauto ja operatiivkorrapidaja.