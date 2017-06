FOTOD | Karikate ja medalitega pärjatud politseikoer Urri läks pidulikult pensionile

Täna saadeti Võrus pärast kümneaastast teenistust pensionile tubli narkokoer Urri, kes on piirivalvurist perenaise sõnul alati olnud meeletu teotahtega heas mõttes memmekas.

Võrus tänati 13. juuni pärastlõunal teenekat koerajuhti ja teenistuskoer Urrit, kes on ligi kümneaastase töö käigus leidnud märkimisväärse koguse narkootilist ainet ning korjanud erinevatelt narko- ja kuulekusvõistlustelt rohkelt medaleid ja karikaid.

„Urri õpetamine on olnud ülilihtne, sest tema teotahe on meeletu. Pole olnud juhtumit, kus teda tuleks meelitada tööd tegema ning võin öelda, et palli ja minu nimel on Urri väga paljuks valmis," kirjeldas Urrit tema perenaine, Luhamaa piiripunkti piirivalvur Esta. Peagi 10-aastaseks saav Urri on Esta hoole all olnud esimesest elukuust alates.

Politsei- ja piirivalveamet

Eestis peetud narkokoerte võistlustel oli Urri alati uhkel poodiumikohal. Ka murdis ta müüdi, et Läti võistlustel pääsevad püünele ainult kohalikud ise - Urri jättis Rezeknes võistlustel kohalikud konkurendid selja taha ning noppis teise koha. „Väljakutsetel ning koolides ja sõjaväeosades läbi viidud politseioperatsioonidel on Urri alati midagi välja nuhkinud. Aga talle jäi sellest väheks, energiat oli lihtsalt nii palju," kirjeldab Esta. Nii hakati osalema ka kuulekusvõistlustel, kust aastatega kogunes kapitäis karikaid ja medaleid. Enamasti kuldseid.

„Ma olen Urrist rääkides väga emotsionaalne. Ta on lihtsalt väga hea iseloomuga tark töökas ja tõeliselt truu loomakene," jätkub Estal kiitust. „Ta lihtsalt on nii nunnu. Ja memmekas on ta ka, heas mõttes."

Politsei- ja piirivalveamet

Võrus toimunud pidulikul pensionile saatmise üritusel ei lasknud Urri end kokkutulnutest segada, vaid tõestas püüdlikult, et tema nina on hašiši leidmiseks endiselt terav. Prefekt Vallo Koppel ja PPA politseimajor Tõnu Tänav andsid Estale üle kingituse ja meene, vastukaaluks andis koerajuht Esta Urri seljast prefektile üle rakmed märkimaks koera teenistuse lõpupunkti ning väljateenitud puhkuse algust.

Urri ei ole ainuke koer, kelle Esta on tubliks teenistuskoeraks kasvatanud. Urri kõrval naudib juba pikki aastaid oma pensionipõlve Esta esimene teenistuskoer, kes on täna 16-aastane ja kes saab oma kogemusest Urrile õpetada, kuidas see puhkamine nüüd siis õigupoolest käib.