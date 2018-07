FOTOD | Kagupiiril tabati sõiduk salasigarettidega

Juulikuu sündmused annavad kinnitust, et survet idapiirile ei avalda üksnes ebaseaduslikud piiriületajad, vaid samal ajal ka salakaubavedajad.

Sündmused said alguse 18. juuli varahommikul kella 5 ajal, kui Mikitamäe kandis piiriäärsel alal patrullinud politseinikud märkasid kahtlustäratanud sõidukit Volkswagen Passat.

Volkswageni juht silmas omakorda, et kaugelt läheneb teine sõiduk ning pööras ootamatult maanteelt ära metsavaheteele. Kui politseisõiduk omakorda sellele metsavaheteele neile järgnes, hüppasid Volkswagenist välja kaks meest ja jooksid metsa. Sõiduki kontrollimisel avastati selle pagasiruumist kolm musta kilesse pakendatud Valgevene maksumärkidega sigaretikasti, milles oli ligi 60 000 salasigaretti.

Salasigaretid kagupiiril

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba kirjeldas, et meeste tabamiseks koondati sündmuskoha lähistele täiendavaid patrulle, ent seal mehi tabada ei õnnestunud. „Meil on siiski piisavalt infot, mis annab kinnitust, et need mehed on piiriülese kuritegevusega juba varemgi piirivalvurite huviorbiidis olnud. Aja küsimus, millal nad jaoskonda toome,“ ütles operatiivjuht.

„Antud vahejuhtum annab tunnistust, et survet idapiirile ei avalda ainuüksi ebaseaduslikud piiriületajad, vaid samal ajal ka salakaubavedajad,“ nentis ta.