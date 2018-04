FOTOD | Kadunud politseiniku operatsioonis keskendutakse Aegviidule, appi võetakse ka helikopter

Kella 16 kuni kella 20 toimunud otsingutel osales eile ligi poolsada politsinikku, kellest paljud võtsid otsingutest osa vabatahtlikult. Täna hommikul alustati otsingutega Harjumaal Suurupis uuesti, samuti laiendati pärast vihjet, et Marekit on nähtud rongiga suundumas Aegviidu poole, operatsiooni Aegviidu kanti. Natuke pärast kella pool kolme tuli teade, et otsingud Suurupis on lõpetatud.

Suurupis elav Marekit ei ole esmaspäeva õhtust enam nähtud. Tema telefon on välja lülitatud. Eile teatas Mareki naine sellest ka politseile. Mareki auto on jätkuvalt kodumaja juures.

Marek võttis esmaspäeva õhtul töölt lahkudes kaasa oma teenistusrelva, mida politseinikud ei ole siiani leidnud. Politsei sõnul ei ole ta siiski inimestele ohtlik.

Kadunud politseinik Marek on heleda peaga, umbes 180 sentimeetrit pikk ja tugevama kehaehitusega. Tal võib seljas olla tume jope ning tumedad jalanõud. Politsei palub inimestel, kes teda on näinud, teatada numbrile 112.