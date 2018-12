FOTOD | Juhuslikult avariipaigale sattunud kaitseväelane aitas sündmust lahendada

Õnnetuspaigale sattus 1. jalaväebrigaadi reservväelane Joonas Kaljulaid, kes parasjagu Kaitseväe raskeveokit juhtis. Avariipolitseinik Uudo Sala sõnul tuli mees ise abi pakkuma, pani käed külge ning tal õnnestus avariilised sõidukid operatiivselt Kaitseväe raskeveoki abiga tee peale tõmmata. „Suur tänu mehele, kes ei jäänud pealtvaatajaks, vaid oma oskusi ja tema käsutuses olevat tehnikat ära kasutades meile appi tuli. Selline spontaanne juhtumi koos lahendamine annab julgust, et ka suuremate õnnetuste puhul on meil abi võtta. Koostöös loome turvalisust.“

„Ma ei näe, et minu tegutsemine oleks väga märkimist väärt,“ leidis Joonas Kaljulaid ja lisas, et on igati loogiline, kui möödasõitja näeb, et temal on olemas võimekused ning teadmised, et hätta sattunuid aidata, siis ta enda abi ka pakub. „Tavaliselt tehakse sellist asja meeskonnaga, aga kuna minu esialgne ülesanne oli ainult auto Jõhvist Tapale tuua, siis olin üksi. Aga kohapeal olnud politseinikud olid väga abivalmid ning ei kartnud ka käsi mustaks teha,“ ütles Kaljulaid.

„Iga autojuht peab liikluses olema tähelepanelik ning valima teeoludele vastava sõidukiiruse. Talviste teeolude puhul peab arvestama libedusega ja pikema pidurdusteekonnaga,“ sõnas avariipolitseinik. Eilse päeva jooksul registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada üheksa inimest.