FOTOD | Juht põrutas Tallinna-Tartu maanteel oma masinaga vastu posti ning puud

Tallinna poolt tulnud Toyota juht vajus autoga paremale poole teelt välja. Kõigepealt läks auto riivamisi vastu tänavavalgustusposti ja sõitis siis otse puusse.

Autos oli avarii hetkel vaid juht, mees sai põrutada aga tõsiseid vigastusi tal ei tuvastatud.

Miks avarii juhtus, seda mees öelda ei osanud. Ta arvas, et ilmselt tähelepanu hajus ja siis vajuski ta autoga liiga tee äärde. Nähes, et olukord on tõsine, üritas ta tagasi teele keerata, aga õnnetuse ära hoidmiseks oli juba hilja.

Sündmuskohal käinud meedikud vaatasid mehe tervisliku seisundi üle, haiglaravi ta ei vajanud. Päästjad eemaldasid autolt süttimisohu, politseinikud tuvastasid, et juht oli kaine ning omab vastava kategooria juhtimisõigust.