FOTOD | Jootme külarahvas on tapmisest šokeeritud: jääb selgusetuks, miks selline asi juhtus

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste ütles eile, et asjaolusid selgitades jõuti infoni, et naise kadumise tagamaad võivad peituda probleemses lähisuhtes. Ilmnes, et naine üritas katkestada suhteid oma endise abikaasaga. "Paraku politseini infot naise ja mehe võimalikust varasemast lähisuhtevägivallast jõudnud ei olnud," sõnas Tammiste. Kui midagi ka oli, siis majanaabritele see välja igatahes ei paistnud ja mehe võimalik vägivaldsus tuli neile üllatusena.

Kohalikud tahavad uskuda — kuigi see Merjet tagasi ei too —, et tegemist oli mingisuguse õnnetusega, võib-olla rüselusega, milles Merje sai viga ja ekskaasa Madis läks seejärel paanikasse.

“Inimene on kõige hullem loom, kunagi ei tea, mis ta korda võib saata,” on üks elanik skeptilisem.

Senikaua, kui prokuratuur kogub tõendeid ja kohus pole otsustanud, jäävad kohalikke lähemal ja kaugemal vaevama küsimus, miks selline asi juhtus.

Omanikest jäi maha ka koer, kelle naabrid lubasid enda hoole alla võtta.

29-aastase Merje kadumisest Lääne-Virumaal Tapa vallas Jootme külas andsid politseile teada tema lähedased neljapäeva õhtul kella 18.40 ajal. Eile varahommikul leiti Tapa vallas Jootme küla lähedal asuvast metsast neljapäeval kadunuks jäänud Merje vägivallatunnustega surnukeha.

Politseinikud pidasid reedel veidi enne südaööd kinni naise endise abikaasa, 31-aastase Madise. Mehele esitati kahtlustus tapmises. Sündmuskohal tööd teinud eksperdi esialgsel hinnangul suri naine kadumise päeval.

Jootme küla metsatukk, kust 29-aastase Merje surnukeha leiti, asub paari kunagise ühise elamise lähistel. Millise vägivalla tundemärke tapetu surnukehalt täpsemalt leiti, ei soovinud Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste Delfile uurimise huvides täpsustada.