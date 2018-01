FOTOD | Jõgevamaal põles sõiduauto lahtise leegiga

Täna varahommikul said päästjad teate, et Jõgevamaal on puhkenud tulekahju. Põles tee äärde pargitud sõiduauto Opel.

Täna kella viie paiku hoommikul said päästjad teate, et Jõgevamaal Põltsamaa vallas Pilu külas on puhkenud tulekahju. Esialgsetel andmetel arvas teataja, et põleb elumaja. Päästjate saabudes selgus, et leekides on tee äärde pargitud sõiduauto Opel. Masina läheduses inimesi ei olnud. Päästjate sündmuskohale jõudes põles auto lahtise leegiga, kahjustuste järgi võib arvata, et tuli oli alguse saanud masina tagumisest osast. Tulekahju põhjuse väljaselgitamisega tegeleb politsei. Märke avariist ei olnud. Sõidukilt olid numbrimärgid küljest ära võetud.