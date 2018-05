FOTOD | Jõgevamaal Kaera külas hukkus põlengus 61-aastane mees, hoone hävis täielikult

Täna öösel hukkusid Jõgevamaal Kaera külas elamu põlengus 61-aastane mees ja tema koer. Hoone põles maani maha.

Päästekeskust informeeriti põlengust kell 2.22. Teatati, et Jõgeva vallas Kaera külas paistab metsast tulekuma ja paksu musta suitsu.

Kohale sõitnud päästjad leidsid eest täisleegis põleva ühekorruselise palkidest elumaja, mille vahelaed olid osaliselt juba sisse kukkunud. Tulekahjust süttis väheses ulatuses ka mets. Päästjad hoidsid ära tule leviku kõrvalhoonetele. Kustutustööd kestsid hommikul kuni kella 7.35.

Maja rusudest leiti hukkunud 61-aastane mehe ja tema koera surnukehad.

2012. aastal oli samal kohal asunud elamu juba korra tulekahjus hävinud. 2014. aastal käisid päästjad uuesti üles ehitatud majas kustutamas hooletust suitsetamisest alguse saanud põlengut. Eelmisel aastal paigaldasid päästjad ennetustöö raames hoonesse suitsuanduri, mis peremehe elu paraku ei päästnud. Sündmuskohal kogutud info põhjal võib järledada, et hukkunu tarvitas sageli alkoholi ning oli kirglik suitsetaja. Sellest sai alguse ka seekordne traagiline põleng.

Delfile on saabunud vihje, et hoone süttis uuesti kella 11 paiku. Tegemist on varemetesse jäänud tulekolde järelkustutamisega.