FOTOD | Jõgevamaal hukkus veoki ja sõiduauto kokkupõrkes 60-aastane naine

Täna kella 11.20 paiku sai häirekeskus teate raskest avariist Jõgevamaal Kärde külas, Tartu-Jõgeva-Aravete tee 60. kilomeetritel. Sirgel teelõigul vastassuunda kaldunud ja vastu tuleva veokiga kokku põrganud sõiduautojuht hukkus.

Esialgsetel andmetel kaldus sõiduautot Peugeot juhtinud 60-aastane naine vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastu tuleva veoki Volvoga, mida juhtis 57-aastane mees, vahendab politsei.

Politsei selgitas, et veokijuht oli kaine, mõlemad juhid kinnitatud turvavööga ning sõidukite rehvid vastasid nõuetele. Sõidutee oli antud kohas kergelt vihmamärg ning piirkiirus 90 km/h.

„Seni on teada, et õnnetus juhtus sirgel ja võrdlemisi laial teelõigul, kus nähtavus on hea. Pidurdusjälgedest on näha, et veokijuht püüdis ohtu märganuna kiirust maha saada, ent kokkupõrget paraku vältida ei õnnestunud. Kas õnnetuse põhjus võib olla sõiduki tehnilises seisus, juhi tervislikus seisundis või milleski muus, selgitatakse kriminaalmenetluses,“ ütles vaneminspektor Taivo Rosi.