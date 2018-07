FOTOD | Jõgevamaal hukkus kahe auto kokkupõrkes eakas mees

Teeservast sõitu alustanud ning tagant lähenenud sõidukile ette keeranud autojuht hukkus.

Liiklusõnnetusest Mustvee Vallas Kükita külas Jõhvi-Tartu-Valga tee 77. kilomeetril teatati häirekeskusele täna ennelõunal.

Politsei selgitas, et esialgsetel andmetel oli Peugeot’d juhtinud 81-aastane mees alustamas sõitu teeservast Tartu suunas, kui keeras ette tagant lähenenud Renault Traficule, mida juhtis 52-aastane kaine mees.

Eakas mees sai sõidukite kokkupõrkes väga raskelt viga. Kahjuks ei andnud meedikute püüd teda elustada enam tulemust ning mees suri kiirabiautos. Teise sõiduki juht viga ei saanud.

Õnnetus juhtus sirgel teelõigul, nähtavus ja ilmaolud olid head. Teada on, et mõlemal avariis osalenud autojuhil on sõiduki juhtimisõigus.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk sõnas, et eakas autojuht ei pruukinud tagant lähenenud sõidukit kuigi hästi märgata ning eeldas liikuma hakates, et tee on talle vaba. „Kas inimese surmaga lõppenud traagilises avariis on veel asjaolusid, mis selle aset leidmist võisid soodustada, uuritakse edasises ekspertiisis.“

Ta lisas veel, et eakamad autojuhid peavad kriitiliselt hindama oma sõiduvõimekust ning kui reaktsioon ei ole piisav ning tähelepanu napp, tuleks nii enda kui teiste ohutuse tagamiseks autorooli mitte minna. „Oluline roll on siin ka eakamate inimeste noorematel lähedastel, kes saavad olukorra hindamisel abiks olla,“ ütles operatiivjuht.