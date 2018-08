FOTOD | Jõelähtme vallavanem: Kalevi-Liiva holokaustiohvrite memoriaali rüüstamine polnud juhuslik

Holokaustiohvrite memoriaal paikneb suhteliselt kõrvalises kohas, kuhu niisama ta sõnul keegi ei satu - "pigem seeneline seenekorviga, kui värvipihustiga nooruk," kommenteeris Umboja. "Keegi pidi selleks sinna sõitma, et see sigadus korda saata."

Vallavanema sõnul oli tal eile RMK Ida-Harjumaa metsaülema Andrus Kevvaiga juttu kahjude likvideerimisest. Memoriaali ala asub RMK valdustes ning vallavanemale kinnitati, et grafitirüüstet on asutud likvideerima. Kerge see aga olema ei saa, kuna ala on hävitatud ohtra sodimise, rüüstamise, põletamise ja muu läbi.

Vald püüdis ka oma Facebooki lehe kaudu üleskutse abil leida infot rüüsteretke kordapanijatest, kuid tulemusteta. Samamoodi palub abi vandaalide tuvastamisel politsei. "Kõigil kellel on infot võimalikke memoriaalide rüvetajate kohta, palume sellest teada anda häirekeskuse numbril 112," lausus eile politsei operatiivjuht Urmas Krull.