FOTOD | Järvamaal põles kortermaja, kaks elanikku viidi haiglasse

Põles kahekorruselise maja teise korruse korter ja koridor. Esialgsetel andmetel ajas suitsuandur magavad inimesed üles, kuid selleks hetkeks põles koridor ja ühe korteri uks, leegid tungisid juba ka eluruumidesse.

Esimesel korrusel elav mees läks naabritele appi ning püüdis ämbri ja veega võimalikult palju leeke kustutada. Mehe tegutsemisest oli enne päästjate jõudmist palju abi, kuid sellest hoolimata levis tuli korterisse ja osaliselt ka pööningule. Kogu korter sai tõsiseid vee-, suitsu- ja kuumakahjustusi, enne remondi tegemist ei saa seal sees enam elada. Kahjustusi sai ka trepikoda.

Põlenud korteris elasid naabrite sõnul tublid ja korralikud inimesed. Nii mees kui ka naine said põletushaavu ja nad viidi sündmuskohalt otse haiglasse.

Millest tulekahju alguse sai, seda päästjad veel öelda ei osanud. Selle uurimisega tegelevad menetlejad. Kuigi majas on elektrijuhtmestik ja muu sinna juurde kuuluv väidetavalt välja vahetatud, kahtlustas naabrimees, et punane kukk võis valla pääseda just elektrist või mõnest seadmest. Kuigi kindlat veel midagi ei ole, arvasid naabrid, et põleng algas ilmselt koridorist.

Sündmuskohale saadeti päästjad Paide, Türi ja Koeru komandost, kaks kiirabibrigaadi ja politseinikud.