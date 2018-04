FOTOD | Järvamaal põles elumaja maani maha

Kell 17.11 kutsuti tuletõrjujad Järvamaale Türi valda Kändliku külla, kus põles elumaja. Samal ajal, kui meeskonnad sündmuskohale kiirustasid, anti teada, et hoone on maha jäetud ning inimesi seal sees ei ela.

Päästjate saabudes põles puidust maja lahtise leegiga, katus oli juba sisse kukkunud. Päästjate hinnangul sai tulekahju tõenäoliselt pikalt kesta, enne kui see avastati ja häirekeskusesse helistati. Ilmselt sai kõik alguse kulupõlengust, sest põleva hoone ümber oli suures ulatuses kulu põlenud. Kas kulu pandi põlema või sai tulekahju alguse hooletusest, on veel vara öelda.

Päästjad tuletavad inimestele meelde, et praegusel kuival ajal tuleb olla väga ettevaatlik, sest kuiv kulu süttib väga kergesti ning tagajärjed võivad väga traagilised olla. Aastate jooksul on hävinud mitmeid elumaju, alguse saanud ka metsatulekahjusid ning paraku on olnud ka inimohvreid.