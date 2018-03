FOTOD | Järvamaal Orgmetsa külas põles varasemalt ohtlikuks tunnistatud elumaja

Täna hommikul põles Orgmetsa külas elumaja. Päästjate sündmuskohale jõudes olid leegid katusest väljas. Majas viibinud inimene pääses iseseisvalt hoonest välja.

Täna hommikul kella poole kaheksa paiku said päästjad väljakutse Orgmetsa külla Järva valda, kus põles lausleegiga elumaja. Sündmuskohale reageerisid Aravete, Tapa ja Koeru päästekomandod ning Järva-Jaani vabatahtlikud.

Majas elas sees vanem mees, kes kannatada ei saanud.

Tegemist on päästjatele varasemast tuttava kohaga ja hoone on ka varasemalt tunnistatud elamiskõlbmatuks, hinnates maja seisukorda üliohtlikuks. Omanik aga ei nõustunud majast välja kolima.

Tulekahju võimalikud tekke asjaolud on veel teadmata. On teada, et majas oli suitsuandur.