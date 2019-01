FOTOD | Järvamaal hukkus raskes liiklusõnnetuses naine, autos oli koos temaga kolm last

Täna hommikul kella 7.40 ajal sai häirekeskus teate raskest liiklusõnnetusest Järvamaal Mäo külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 94. kilomeetril, kus kokku põrkasid sõiduautod Volkswagen Sharan ja Volkswagen Touareg.

Õnnetuse tagajärjel sai raskeid vigastusi Volkswagen Sharani juhtinud 37-aastane naine, kes paraku hukkus sündmuskohal. Samas autos olid ka samas peres kasvavad kolm last, kes kõik toimetati haiglasse. Praegu teadaolevalt said autos olnud 16-aastane ja 13-aastane poiss vigastada, kuid nende vigastused ei ole eluohtlikud. Autos olnud kolmas laps, 3-aastane tüdruk, vigastada ei saanud.

Vigastusi sai ka sõiduautot Volkswagen Touareg juhtinud ja autos üksinda viibinud 26-aastane naine, kes toimetati haiglasse.

Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus rääkis, et esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui Volkswagen Sharan liikus Paide suunas, kuid kaotas juhitavuse ja põrkas kokku Mäo suunas liikunud Volkswagen Touaregiga.

„Mis põhjusel Sharan vastassuunda kaldus, selle peab selgitama menetlus, kuid üheks õnnetuse mõjuteguriks võis olla teeoludele mittevastav sõidukiirus. Tee oli sündmuskohal lumelörtsine ja libe,“ ütles Mõttus. „Avaldan sügavat kaastunnet lähedastele ja lastele, kes kaotasid selle traagilise õnnetuse läbi kalli inimese,“ jätkas ta.

„Tuletan autojuhtidele meelde, et talvel ei saa sõita sama kiiresti ega kasutada samu sõiduvõtteid, mida suvistel teedel. Talvistel teedel liigeldes tuleb alati arvestada, et ilma- ja teeolud võivad muutuda väga lühikese aja jooksul. Varuge talvel sõitudeks tavapärasega võrreldes rohkem aega, et keerulistes teeoludes oleks aega sõita kiirustamata ja võimalikeks ootamatusteks valmis olles,“ lisas välijuht.