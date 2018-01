FOTOD ja VIDEOD | Ülemiste City tööstushoone põleng levitas Valukoja tänava piirkonnas mürgist suitsu

Täna hommikul said päästjad teate, et Ülemiste Citis põleb tööstushoone esimene korrus. Põleng levitab piirkonnas mürgist suitsu, mistõttu paluvad päästjad piirkonda vältida ning hoida lähikonnas kinni hoonete uksed ja aknad. Kiirabi vaatas sündmuskohal üle 14 inimest. Õhk tunnistati puhtaks kella 13.00 paiku.

"Päästjad said teate kell 9.00, et põleb Valukoja 12 kolmekorruselise tööstushoone esimesel korrusel ligikaudu 100 ruutmeetri ulatuses titaani ja tsirkooni saepuru. Põlengu kustutustööde tõttu on liiklus sündmuskoha lähedal ümber suunatud," ütles Delfile põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs.

Valukoja tänav on liiklusele suletud, ühistransport saab liikuda. Tänava servale on paigaldatud ka välitelk. Delfi fotograafi sõnul kontrolliti telgis nelja-viie päästjad tervist. "Õhk on siin tõesti väga ebameeldiv," lisas fotograaf.

"Inimesed on põlevast tööstushoonest väljas, kustutustööd käivad. Titaani ja tsirkooni saepuru põleng levitab aga Valukoja tänava piirkonnas mürgist suitsu. Palume piirkonda vältida ning hoida lähikonnas kinni hoonete uksed ja aknad," lisas Hirs. "Inimesed, kes tunnevad leviva suitsu tõttu halba enesetunnet, peaksid pöörduma kiirabi poole".

Töös Lasnamäe, Lilleküla, Kesklinna, Nõmme, Assaku, Pirita ja Keila päästjad ning tehnika, samuti politsei ja kiirabi ning vajalikke mõõtmisi teeb erikeemiatalitus.

Päästjad panid tulekahjule piiri kell 11.34. Kiirabi vaatas sündmuskohal üle 14 inimest, keegi hospitaliseerimist ei vajanud. Kella 13.05 paiku teatas päästeamet, et erinevate ametkondade korduvad mõõtmistulemused Valukoja tänava piirkonnas õhust inimorganismile ohtlikus koguses mürgiseid aineid enam ei leidnud.

