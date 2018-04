FOTOD ja VIDEOD SÜNDMUSKOHALT | Pakri pangalt sõitis auto merre: masina omanikku üritatakse tuvastada koera abil

Paldiski lähedal Pakri tuletorni juures sõitis öösel BMW pankrannikult alla merre. Ühtegi inimest autost ei leitud. Kummaline on seegi, et autol puudub numbrimärk. Omaniku tuvastamisel võib aga mängida rolli koer.

Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava ütles, et politseile tuli teade juhtunust kell 00.13.

Ta rääkis, et päästjad viisid öösel läbi otsinguid, millesse oli ka helikopter kaasatud, aga pimeduse, udu, tuule ja halva pinnase tõttu tuli otsingud katkestada.

Auto lendas Delfi fotograafi sõnul umbes 10-15 meetri kaugusele merre ja vajus peaaegu täielikult vee alla, vaid üks auto detail oli natuke näha. Vee sügavus selles kohas on umbes kaks meetrit

Kohal oli hulk politseinikke, kes tõrjusid ajakirjanikke sündmuskohalt kaugemale.

Kella 11 paiku saabus kraana, ent väljatõmbamiseni läks veel aega. Tuukrid käisid aga masina juures ära ja tegid kindlaks, et ühtegi inimest seal sees pole.





Pentsik on see, et masinal puudub numbrimärk. Küll aga olid lahti kõik turvapadjad.

Pangalt aga leiti koer, kes võib ilmselt kuuluda auto omanikule või vähemasti kellelegi, kes õnnetusega seotud. Koer viidi veterinaari juurde, et kontrollida, äkki on talle paigaldatud kiip, mis aitaks tema omaniku kindlaks teha.