Täna õhtul süttis Viljandis Reinu teel kahekorruseline kortermaja. Kuigi kustutus- ja päästetööd veel käivad, on praeguseks leitud üks hukkunu ja haiglasse on viidud kolm inimest. Veel kahte elanikku aitas kiirabi kohapeal.

Korrusmaja põleb lahtise leegiga.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja nentis, et praegu veel vara öelda, millest põleng puhkes. Majast on välja toodud viis inimest ja kahjuks on leitud üks hukkunu.