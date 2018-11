FOTOD ja VIDEO | Viljandimaal hukkus korteripõlengus kolm inimest

Viljandimaalt Põhja-Sakala vallas Kõidama külast teatati täna kell 20.51 häirekeskusele, et kortermaja teisel korrusel on tuba suitsu täis ja teataja ei pääse korterist välja. Viie minutiga sündmuskohale jõudnud Suure-Jaani komando päästjad nägid, et kortermaja esimese korruse aknast oli leek väljas. Päästjad alustasid suitsusukeldustöid ja kuna kortermajavälisuks oli lukus, murti see kangiga lahti. Päästjad tõid esimese korruse põlevast korterist välja inimese, kes oli hukkunud. Esimese korruse kõrvalkorterist päästeti üks naisterahvas akna kaudu, kuna maja koridor oli suitsu täis. Põlenud korteri kohalt, teiselt korruselt toodi välja veel kaks hukkunut ning kõrval-olevast korterist päästeti veel üks naisterahvas, samuti akna kaudu.

Kokku hukkus tulekahjus vanem naisterahvas ja kaks keskealist meest. Hetkel on tulekahju lokaliseeritud, sündmuskohal käivad viimased kustutustööd. Tuli oli pääsenud ka vahelagedesse, ning päästjad otsivad ja kustutavad tulekoldeid. Tegemist oli kahekorruselise ühe trepikojaga nelja korteriga kivimajaga.

Päästetöid juhib kohapeal Viljandi operatiivkorrapidaja ja päästeöid viivad läbi Suure-Jaani ja Viljandi komando päästjad. Tulekahju tekkepõhjus ja asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.

Kummaski korteris, kust päästjad tõid välja hukkunud inimesed, ei olnud paigaldatud suitsuandurit.

Päästjad juhivad tähelepanu, et igas elamus või korteris peab olema vähemalt üks nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras suitsuandur, mis teatab tulekahjust juba selle varajases järgus.